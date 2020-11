All Toghether Now | botta e risposta tra Anna Tatangelo e Rita Pavone

(Di venerdì 20 novembre 2020) Volano delle frecciatine trasulla storia con l’ex Gigi D’Alessio. La giovane cantante risponde infuriata: “Solo una canzone insieme”. Ecco che cosa è successo durante la puntata. Terza puntata con il botto per l’edizione numero 3 di AllNow, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker in onda su L'articolo proviene da Leggilo.org.

tuit_elle : @Luca_zone @robertatalia_ All Toghether Now programma che, ricordiamo, nessuno guarda -

Ultime Notizie dalla rete : All Toghether

PalermoToday

Ilary Blasi, lo sfregio incredibile all'amica Michelle Hunziker. Fan allibiti: «Hanno litigato?». La moglie di Francesco Totti ha appena condiviso sulle stories di Instagram ...Anna Tatangelo, il gesto inaspettato di Francesco Renga ad All Together Now spiazza tutti. I fan: «Stanno insieme?». Ieri sera, è andato in ...