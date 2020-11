Valentini: «Non sono sorpreso dalla gente in strada, il lockdown è meno rigido di marzo» (Di giovedì 19 novembre 2020) Il Corriere del Mezzogiorno intervista il prefetto di Napoli, Marco Valentini. Commenta la situazione in città, dopo il passaggio della Campania in zona rossa. C’è ancora gente per strada, come mostrano i servizi in tv. «Ho visto le immagini e ho notato le persone in strada, ma non sono sorpreso. In realtà le regole della zona rossa di questo periodo sono meno restrittive di quelle che erano in vigore a marzo e ad aprile:?ci sono più negozi aperti e tante attività che proseguono anche in regime di lockdown. Dunque è ragionevole aspettarsi che la città non sia del tutto deserta come qualche mese fa». Non si tratta di disobbedienza alle regole, spiega. «La folla in strada va ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 19 novembre 2020) Il Corriere del Mezzogiorno intervista il prefetto di Napoli, Marco. Commenta la situazione in città, dopo il passaggio della Campania in zona rossa. C’è ancoraper, come mostrano i servizi in tv. «Ho visto le immagini e ho notato le persone in, ma non. In realtà le regole della zona rossa di questo periodorestrittive di quelle che erano in vigore ae ad aprile:?cipiù negozi aperti e tante attività che proseguono anche in regime di. Dunque è ragionevole aspettarsi che la città non sia del tutto deserta come qualche mese fa». Non si tratta di disobbedienza alle regole, spiega. «La folla inva ...

napolista : #Valentini: «Non sono sorpreso dalla gente in strada, il lockdown è meno rigido di marzo» Il prefetto di #Napoli al… - anto_valentini : RT @RobertoRenga: Ciò che è privato, deve rimanere privato. Non ci sono scuse o spiegazioni. Chi rende pubblico è un vile. - infoitsport : Valentini: “Prandelli era rimasto ai margini per scelte errate, ma anche il fatto di non aver avuto un procuratore” - cate_valentini : RT @noisiamomarea: Ci vuole più educazione sessuale nelle scuole, e non solo quella eteronormativa. Ci vuole educazione al consenso, al ris… - anto_valentini : RT @AsimplyNico: E nei pronti soccorso non si deve andare, bisogna rivolgersi ai medici di famiglia. Di tutta risposta i medici di famiglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentini Non Valentini: "Sul caso Juve-Napoli parlano tutti, incredibile. Nazionale? Mancini sta facendo un ottimo lavoro" Il Napoli Online Per Mercatone Uno è il momento dello showdown

alcune decine di locali in stato di abbandono lungo lo Stivale e 1.341 dipendenti non ricollocabili, benedetti ieri da un altro anno di Cassa straordinaria per cessata attività grazie al Decreto ...

Zona rossa, il prefetto di Napoli: «È vero c’è gente in strada, ma questo è un lockdown più leggero»

Dunque è ragionevole aspettarsi che la città non sia del tutto deserta come qualche mese fa». Il prefetto Marco Valentini commenta il servizio del Corriere del Mezzogiorno, mentre affronta le ...

alcune decine di locali in stato di abbandono lungo lo Stivale e 1.341 dipendenti non ricollocabili, benedetti ieri da un altro anno di Cassa straordinaria per cessata attività grazie al Decreto ...Dunque è ragionevole aspettarsi che la città non sia del tutto deserta come qualche mese fa». Il prefetto Marco Valentini commenta il servizio del Corriere del Mezzogiorno, mentre affronta le ...