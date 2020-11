Tassisti romani | “Soffokati” scendono in piazza

(Di giovedì 19 novembre 2020) Nuova manifestazione indetta per la giornata di oggi dai. I, l’associazione che da molti anni combatte contro tutti i colori politici esistenti, chiede il dovuto.: cosa chiedono? Non lo chiedono da oggi, lo chiedono da decenni. Il punto è lo squilibrio economico che vivono: tante spese, poche entrate. Però le

linosegna : RT @nicomanetta1: Gruppo Tassisti Romani: per le nostre auto bianche serve un reddito d’emergenza taxi - Sputnik Italia #taxi #NoUber http… - nicomanetta1 : Gruppo Tassisti Romani: per le nostre auto bianche serve un reddito d’emergenza taxi - Sputnik Italia #taxi #NoUber -

Ultime Notizie dalla rete : Tassisti romani

RomaToday

I conducenti delle auto bianche si sono ritrovati a Roma per dei presidi di protesta davanti ai ministeri delle Finanze e dei Trasporti.Alla stazione Termini hanno esposto uno striscione con scritto ' ...Sono venuti da tutta Italia, riunendosi sotto il ministero dell’Economia e Finanze a Roma, per protestare contro i nuovi Dpcm accusati di aver messo in ginocchio un intero settore. Questi sono solo al ...