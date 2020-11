Sky: Rafael Leao verso il forfait col Napoli (Di giovedì 19 novembre 2020) Rafael Leao probabilmente non sarà a disposizione del Milan per la trasferta di Napoli. Lo riferisce Sky Sport: il giocatore ha riportato un infortunio con il Portogallo e sosterrà alcuni accertamenti medici che faranno chiarezza sull’entità dell’infortunio. La sua presenza al San Paolo, dunque, è fortemente a rischio. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 19 novembre 2020)probabilmente non sarà a disposizione del Milan per la trasferta di. Lo riferisce Sky Sport: il giocatore ha riportato un infortunio con il Portogallo e sosterrà alcuni accertamenti medici che faranno chiarezza sull’entità dell’infortunio. La sua presenza al San Paolo, dunque, è fortemente a rischio. L'articolo ilsta.

