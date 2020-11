Sciopero per il 9 dicembre: lo annunciano i sindacati (Di giovedì 19 novembre 2020) sindacati e governo sono ai ferri corti. Polemiche e rimbeccate non si fermano, e i rappresentanti dei lavoratori proclamano lo Sciopero per il 9 dicembre. Si tratta di uno Sciopero nazionale del pubblico impiego. L’esecutivo resta inerte di fronte alle proteste vibranti. Quello che i sindacati denunciano è la mancanza di risorse necessarie al rinnovo Leggi su periodicodaily (Di giovedì 19 novembre 2020)e governo sono ai ferri corti. Polemiche e rimbeccate non si fermano, e i rappresentanti dei lavoratori proclamano loper il 9. Si tratta di unonazionale del pubblico impiego. L’esecutivo resta inerte di fronte alle proteste vibranti. Quello che idenunciano è la mancanza di risorse necessarie al rinnovo

dellorco85 : Imbarazzante l'annuncio dello sciopero per il 9 dicembre dei sindacati dei Dipendenti Pubblici. Nonostante la crisi… - Piu_Europa : Sindacati della PA rinuncino a mobilitazione 9 dicembre. E’ irresponsabile che, con milioni di nuovi disoccupati e… - Giusy05033470 : Ogni parola ha conseguenze. Ogni silenzio anche. (Jean-Paul Sartre)Buon giorno a tutti ?? Da oggi sciopero, niente p… - cbergy69 : RT @spank75: L'unico motivo per il quale stanno demonizzando lo sciopero (deciso dai sindacati e non dai lavoratori) dei dipendenti pubblic… - periodicodaily : Sciopero per il 9 dicembre: lo annunciano i sindacati #Sciopero #scioperonazionale #9dicembre -