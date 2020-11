Roma, Dzeko out contro il Parma: proverà a esserci per il Napoli (Di giovedì 19 novembre 2020) Paulo Fonseca dovrà fare a meno di Edin Dzeko, che non ha ancora ottenuto un tampone negativo. proverà a esserci per il Napoli Il Messaggero non lascia spazio a dubbi: Edin Dzeko dovrà sicuramente saltare la sfida dell’Olimpico tra Roma e Lazio. L’attaccante della Roma infatti è risultato positivo al tampone di ieri (ma con bassa carica virale) e a Trigoria – sottolinea il quotidiano Romano – prevedono che nei prossimi giorni possa negativizzarsi così da poter sottoporsi alla visita di idoneità: l’obiettivo è essere in campo il 29 al San Paolo contro il Napoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Paulo Fonseca dovrà fare a meno di Edin, che non ha ancora ottenuto un tampone negativo.per ilIl Messaggero non lascia spazio a dubbi: Edindovrà sicuramente saltare la sfida dell’Olimpico trae Lazio. L’attaccante dellainfatti è risultato positivo al tampone di ieri (ma con bassa carica virale) e a Trigoria – sottolinea il quotidianono – prevedono che nei prossimi giorni possa negativizzarsi così da poter sottoporsi alla visita di idoneità: l’obiettivo è essere in campo il 29 al San Paoloil. Leggi su Calcionews24.com

