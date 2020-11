Rissa nella movida, gip: "Personalità violenta, no al patteggiamento per Caravita Jr" (Di giovedì 19 novembre 2020) Milano, 19 novembre 2020 - "Una Personalità estremamente violenta e particolarmente pericolosa ". Con queste parole il gip di Milano, Guido Salvini ha definito Alessandro Caravita - figlio 20enne ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 19 novembre 2020) Milano, 19 novembre 2020 - "Unaestremamentee particolarmente pericolosa ". Con queste parole il gip di Milano, Guido Salvini ha definito Alessandro- figlio 20enne ...

Il figlio 20enne dello storico leader della curva dell’Inter Franco è stato arrestato nel giugno scorso per aver accoltellato un rivale ...

