Pompeo visita insediamento israeliano in Cisgiordania (Di giovedì 19 novembre 2020) visita del Segretario di Stato americano, Mike Pompeo, a Psagot, insediamento israeliano in Cisgiordania. È il primo diplomatico di spicco a visitare un insediamento oltre la Linea Verde. A Ramallah i palestinesi hanno manifestato contro la visita, definita nei giorni scorsi dal portavoce di Abu Mazen, Nabil Abu Rudeinah, "una provocazione contro il popolo e

