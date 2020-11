Papa Francesco denuncia la fame nel mondo: la vergogna più grande è la nostra indifferenza (Di giovedì 19 novembre 2020) “C’è tanta fame, anche nel cuore delle nostre città, e tante volte noi entriamo in quella logica dell’indifferenza: il povero è lì, e guardiamo da un’altra parte. Tendi la tua mano al povero: è Cristo”. Le parole di Papa Francesco all’Angelus della quarta Giornata mondiale dei poveri sono un monito ancora più pressante durante la pandemia. All’emergenza sanitaria, infatti, si è affiancata quella economica insieme a un grande disagio sociale. Il coronavirus ha ampliato lo spettro delle cosiddette nuove povertà e ha purtroppo anche aumentato notevolmente il numero di coloro, spesso padri di famiglia rimasti senza lavoro, che ogni giorno bussano alle parrocchie, alle comunità e alle Caritas per chiedere aiuto. Proprio per rispondere alle nuove sfide imposte dalla pandemia, il Papa ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) “C’è tanta, anche nel cuore delle nostre città, e tante volte noi entriamo in quella logica dell’: il povero è lì, e guardiamo da un’altra parte. Tendi la tua mano al povero: è Cristo”. Le parole diall’Angelus della quarta Giornata mondiale dei poveri sono un monito ancora più pressante durante la pandemia. All’emergenza sanitaria, infatti, si è affiancata quella economica insieme a undisagio sociale. Il coronavirus ha ampliato lo spettro delle cosiddette nuove povertà e ha purtroppo anche aumentato notevolmente il numero di coloro, spesso padri di famiglia rimasti senza lavoro, che ogni giorno bussano alle parrocchie, alle comunità e alle Caritas per chiedere aiuto. Proprio per rispondere alle nuove sfide imposte dalla pandemia, ilha ...

Avvenire_Nei : Il Papa: non c’è modo migliore di pregare che mettersi come Maria in un atteggiamento di apertura - vaticannews_it : #19novembre #FrancescoEconomy Al via oggi ad Assisi in modalità on-line (14.00 - 18.00 ca) “The Economy of Francesc… - vaticannews_it : #17novembreIl presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali Stefano Zamagni presenta l’evento Economy… - LaNotPontina : Dal 19 al 21 novembre 2020, si svolgerà in modalità online l'evento internazionale 'The Economy of Francesco', l'in… - PerugiaToday : Coronavirus, dimesso il cardinal Bassetti: 'Grazie all'azienda ospedaliera di Perugia' -