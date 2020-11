Nintendo Switch: la più cercata nel Regno Unito per il black friday (Di giovedì 19 novembre 2020) L’ibrida della Grande N si piazza inaspettatamente in cima agli acquisti britannici del black friday: Nintendo Switch la console più cercata Per quanto PS5 e Xbox Series X/S siano tra noi, Nintendo Switch ha saputo piazzarsi in cima alla lista delle stringhe di testo più cercate per il black friday nel Regno Unito. Dobbiamo questa sorprendente scoperta al centro di raccolta dati SEMrush, che ha catalogato i numeri registrati da marchi e prodotti in cerca degli oggetti più cercati dai consumatori britannici. Ad accaparrarsi il maggior numero di ricerche è stata proprio la console ibrida di Nintendo, per nulla intimorita dalla nuova realtà rappresentata dalla concorrenza della ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 19 novembre 2020) L’ibrida della Grande N si piazza inaspettatamente in cima agli acquisti britannici della console piùPer quanto PS5 e Xbox Series X/S siano tra noi,ha saputo piazzarsi in cima alla lista delle stringhe di testo più cercate per ilnel. Dobbiamo questa sorprendente scoperta al centro di raccolta dati SEMrush, che ha catalogato i numeri registrati da marchi e prodotti in cerca degli oggetti più cercati dai consumatori britannici. Ad accaparrarsi il maggior numero di ricerche è stata proprio la console ibrida di, per nulla intimorita dalla nuova realtà rappresentata dalla concorrenza della ...

