Migranti sbarcati a Massa Lubrense: oggi saranno trasferiti a Napoli. Vogliono andare in Inghilterra (Di giovedì 19 novembre 2020) saranno trasferiti oggi a Napoli nel centro di accoglienza ‘San Giuseppe’ i 16 Migranti provenienti dall’Iran e Iraq sbarcati l’altra sera sulle coste di Massa Lubrense in Penisola Sorrentina. Al momento i giovani, quattordici uomini e due donne (anche due minorenni), sono a Massa Lubrense e si sta procedendo alle ultime attivita’ burocratiche per farli poi salire sul pullman gia’ davanti al Comune. La decisione sui minori dovra’ arrivare a breve della Prefettura e si dovra’ capire se la collocazione dei due giovani sara’ nella stessa struttura degli altri. Ieri sera nel commissariato della Polizia di Stato di Sorrento sono stati tutti identificati e nessuno e’ risultato con precedenti. Tutti hanno chiesto di ottenere ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 novembre 2020)nel centro di accoglienza ‘San Giuseppe’ i 16provenienti dall’Iran e Iraql’altra sera sulle coste diin Penisola Sorrentina. Al momento i giovani, quattordici uomini e due donne (anche due minorenni), sono ae si sta procedendo alle ultime attivita’ burocratiche per farli poi salire sul pullman gia’ davanti al Comune. La decisione sui minori dovra’ arrivare a breve della Prefettura e si dovra’ capire se la collocazione dei due giovani sara’ nella stessa struttura degli altri. Ieri sera nel commissariato della Polizia di Stato di Sorrento sono stati tutti identificati e nessuno e’ risultato con precedenti. Tutti hanno chiesto di ottenere ...

