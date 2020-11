L’Italia in Gaia-X: obiettivo, autonomia digitale europea (Di giovedì 19 novembre 2020) Oggi sono intervenuta in rappresentanza del governo italiano al Gaia-X Summit, l’incontro tra alti dirigenti di alcune grandi aziende europee e rappresentanti di alcuni Paesi dell’Unione volto a promuovere una federazione europea di cloud competitiva, sicura e affidabile. L’Italia vuole sostenere il progetto nella convinzione che potenziare l’autonomia tecnologica della Ue significhi proteggere i diritti digitali e i dati di tutti i cittadini europei. Sono intervenuti al Summit anche il Commissario europeo per il Mercato interno Thierry Breton, il Ministro tedesco degli Affari economici e dell’Energia, Peter Altmaier, Il Ministro francese dell’Economia, delle Finanze e dello Sviluppo, Bruno Le Maire. La necessità di rafforzare l’autonomia digitale a livello europeo si impone a seguito ... Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 19 novembre 2020) Oggi sono intervenuta in rappresentanza del governo italiano al-X Summit, l’incontro tra alti dirigenti di alcune grandi aziende europee e rappresentanti di alcuni Paesi dell’Unione volto a promuovere una federazionedi cloud competitiva, sicura e affidabile.vuole sostenere il progetto nella convinzione che potenziare l’tecnologica della Ue significhi proteggere i diritti digitali e i dati di tutti i cittadini europei. Sono intervenuti al Summit anche il Commissario europeo per il Mercato interno Thierry Breton, il Ministro tedesco degli Affari economici e dell’Energia, Peter Altmaier, Il Ministro francese dell’Economia, delle Finanze e dello Sviluppo, Bruno Le Maire. La necessità di rafforzare l’a livello europeo si impone a seguito ...

