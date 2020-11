La NASA ascolta Perseverance (Di giovedì 19 novembre 2020) No, questa volta non stiamo parlando delle comunicazioni tra la sonda e la Terra che avvengono attraverso il Deep Space Network della NASA ma dell'audio registrato dal microfono a bordo di Perseverance mentre il rover viaggia "impacchettato" per Marte all'interno del cruise stage. Leggi su aliveuniverse.today (Di giovedì 19 novembre 2020) No, questa volta non stiamo parlando delle comunicazioni tra la sonda e la Terra che avvengono attraverso il Deep Space Network dellama dell'audio registrato dal microfono a bordo dimentre il rover viaggia "impacchettato" per Marte all'interno del cruise stage.

_AliveUniverse : La #NASA ha registrato l'audio catturato dal microfono a bordo di #Perseverance mentre il rover viaggia 'impacchett… - EliBonora : Il silenzioso viaggio per #Marte di #Perseverance in 60 secondi di audio - L_Moretti_Foto : RT @5minuticultura: Sapevi che la sonda #Huygens è l'unica ad essere atterrata nel #sistemasolare esterno? Ascolta io suo #viaggio in meno… - 5minuticultura : Sapevi che la sonda #Huygens è l'unica ad essere atterrata nel #sistemasolare esterno? Ascolta io suo #viaggio in… - giuliayukoprati : RT @ItalyMFA: #VociFarnesina #Podcast ??? #FARNESINAXLEIMPRESE gli importanti contributi delle aziende aerospaziali italiane al programma #… -

Un prepotente asteroide minaccia di lambire l'atmosfera terrestre prima di scagliarsi al suolo. NASA ed ESA sono nel terrore. Serve un piano.

