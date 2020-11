Juventus, il presidente dell’Atletico: «Morata? Se lo vogliono devono pagare» (Di giovedì 19 novembre 2020) Enrique Cerezo ha parlato del futuro di Alvaro Morata, in vista del possibile riscatto della Juventus La Juventus pensa già al riscatto di Alvaro Morata? Il presidente dei Colchoneros, Enrique Cerezo, ne ha parlato a El Larguero. LE DICHIARAZIONI – «Se lo merita, guardate come lotta per segnare. Ora sembra che abbia trovato la strada giusta. È un giocatore dell’Atletico Madrid in prestito per due anni alla Juventus che ha un’opzione d’acquisto. Se lo vorranno, dovranno pagare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Enrique Cerezo ha parlato del futuro di Alvaro, in vista del possibile riscatto dellaLapensa già al riscatto di Alvaro? Ildei Colchoneros, Enrique Cerezo, ne ha parlato a El Larguero. LE DICHIARAZIONI – «Se lo merita, guardate come lotta per segnare. Ora sembra che abbia trovato la strada giusta. È un giocatoreMadrid in prestito per due anni allache ha un’opzione d’acquisto. Se lo vorranno, dovranno». Leggi su Calcionews24.com

