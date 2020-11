ICEBERG gigante dall’Antartide minaccia di impattare sulla Georgia del Sud (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono trascorsi oltre tre anni dal distacco dell’ICEBERG A68a, così battezzato, dalla piattaforma di ghiaccio Larsen C in Antartide. Nel luglio 2017 si completò il distacco, con l’enorme blocco di ghiaccio andato alla deriva. Da allora l’ICEBERG ha navigato per 1400 chilometri verso nord. Immagine di repertorioOggi si trova a circa 500 chilometri dalla Georgia, dove minaccia di dirigersi se continua con la stessa traiettoria. Il gigantesco blocco di ghiaccio, spesso 200 metri, si estende per 4700 chilometri quadrati, risultando poco più grande del Molise e della stessa Georgia del sud. Un eventuale impatto con l’arcipelago della Georgia potrebbe generare un vero cataclisma, distruggendo completamente anche il tessuto economico. Nel suo movimento, ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono trascorsi oltre tre anni dal distacco dell’A68a, così battezzato, dalla piattaforma di ghiaccio Larsen C in Antartide. Nel luglio 2017 si completò il distacco, con l’enorme blocco di ghiaccio andato alla deriva. Da allora l’ha navigato per 1400 chilometri verso nord. Immagine di repertorioOggi si trova a circa 500 chilometri dalla, dovedi dirigersi se continua con la stessa traiettoria. Ilsco blocco di ghiaccio, spesso 200 metri, si estende per 4700 chilometri quadrati, risultando poco più grande del Molise e della stessadel sud. Un eventuale impatto con l’arcipelago dellapotrebbe generare un vero cataclisma, distruggendo completamente anche il tessuto economico. Nel suo movimento, ...

Sono trascorsi oltre tre anni dal distacco dell’iceberg A68a, così battezzato, dalla piattaforma di ghiaccio Larsen C in Antartide. Nel luglio 2017 si completò il distacco, con l’enorme blocco di ...

