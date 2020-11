Giornata Mondiale Tumore al pancreas | che colpisce sempre più donne | la app per la prevenzione

Leggi su iodonna

(Di giovedì 19 novembre 2020) Ilalè una delle malattie oncologiche più temute. È insidioso, spesso silenzioso e con un trend di casi in aumento che lo classifica tra le patologie emergenti. Solo in Italia fa registrare oltre 14.000 nuovi pazienti ogni anno. La sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi può passare dall’8% al 20-30% se il paziente è operabile. La diagnosi precoce resta l’unica arma per sconfiggerlo.al: 10 consigli per prevenire sfoglia la gallery L’incidenza sulleSecondo il Rapporto AIRTUM ...