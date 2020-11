F1, Vettel deluso dalla Ferrari: “Non sono più coinvolto come una volta” (Di giovedì 19 novembre 2020) Sebastian Vettel si racconta in un’intervista in cui parla di presente e futuro. In Ferrari non ha più molto da dare e, a tre gare dal termine della propria avventura con la scuderia di Maranello, il quattro volte campione del mondo si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “la stagione di quest’anno è stata molto difficile e ammetto di aver avuto dubbi anche sulle mie capacità, non sono arrivato da nessuna parte quest’anno ed anche i rapporti con la squadra non sono dei più facili. La storia d’amore è finita, ma io sono ancora motivato”. I rimpianti sono molti, e il tedesco si dice dispiaciuto di non aver vinto il mondiale con la Rossa, ma riconosce i meriti degli avversari e lancia una frecciatina al proprio team: “come squadra non abbiamo raggiunto ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) Sebastiansi racconta in un’intervista in cui parla di presente e futuro. Innon ha più molto da dare e, a tre gare dal termine della propria avventura con la scuderia di Maranello, il quattro volte campione del mondo si toglie qualche sassolinoscarpa: “la stagione di quest’anno è stata molto difficile e ammetto di aver avuto dubbi anche sulle mie capacità, nonarrivato da nessuna parte quest’anno ed anche i rapporti con la squadra nondei più facili. La storia d’amore è finita, ma ioancora motivato”. I rimpiantimolti, e il tedesco si dice dispiaciuto di non aver vinto il mondiale con la Rossa, ma riconosce i meriti degli avversari e lancia una frecciatina al proprio team: “squadra non abbiamo raggiunto ...

sportface2016 : #F1, #Vettel deluso dalla #Ferrari: 'Non sono più coinvolto come una volta' - giuseppebmx : 'Deluso dalla Ferrari? Non scherziamo! Ero tifoso del Cavallino Rampante da bambino, lo ero anche quando vincevo in… - angenet76 : @Charles_Leclerc Charles, sei stato un vero campione, chiunque, del tuo livello da vero purosangue, avrebbe tirato… - thelastcornerit : Ferrari, Vettel torna sul podio: 'Ho un rapporto speciale con Istanbul'; Leclerc: 'Deluso da me stesso' -… - sportface2016 : #TurkishGP, le dichiarazioni post-gara di #Leclerc -