Covid, sì ai ristoranti, a tavola massimo in sei, nei negozi orari protetti per gli over 65 (Di venerdì 20 novembre 2020) Tenere assieme i due corni della pandemia di Covid, la salute pubblica e l?economia, richiede dosi da grande equilibrista all?esecutivo. I primi dati di lieve frenata dei contagi e... Leggi su ilmattino (Di venerdì 20 novembre 2020) Tenere assieme i due corni della pandemia di, la salute pubblica e l?economia, richiede dosi da grande equilibrista all?esecutivo. I primi dati di lieve frenata dei contagi e...

Agenzia_Ansa : #Covid, oltre 250mila morti negli #Usa. Le autorità: 'Non viaggiate per il Thanksgiving'. In #Francia, nuovo allarm… - Corriere : A San Marino, «la Montecarlo» d’Italia dove i locali sono pieni (di romagnoli) fino a notte - Keynesblog : RT @DM_Deluca: Giustamente, mentre si moltiplicano gli studi che mostrano come i ristoranti siano probabilmente il luogo di maggior diffusi… - infoitinterno : Covid, Dpcm per Natale: shopping, pranzo e cenone, bar e ristoranti, spostamenti e coprifuoco. Ecco su cosa lavora… - Angela23763271 : RT @DM_Deluca: Giustamente, mentre si moltiplicano gli studi che mostrano come i ristoranti siano probabilmente il luogo di maggior diffusi… -