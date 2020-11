Covid-19 e non solo… A che punto è la censura cinese?

Leggi su formiche

(Di giovedì 19 novembre 2020) Una nuova voce è silenziata da Pechino. Zhang Zhan è una giovane blogger. Con un background in diritto, ha cercato di informare sul primo focolaio di-19 nella città di Wuhan usando le piattaforme di WeChat, Twitter e YouTube. E Pechino non perdona: ora rischia cinque anni di carcere con l’accusa di avere diffuso “notizie false” e di avere creato alcuni problemi alla Cina. Zhan è in carcere da mesi. Il Chinese Human Rights Defenders (Chrd) ha confermato che un tribunale di Shanghai processerà la blogger per le informazioni pubblicate sui social network riguardo ila Wuhan a inizio anno. Il Chrd ha affermato che la donna avrebbe denunciato la consegna di cibo avariato ai residenti di Wuhan nelle 11 settimane di lockdown, nonché l’obbligo di pagare tasse per potere farsi i test del virus. L’Ong ha anche informato ...