Cisterna di Latina piange Don Livio | l’amato pastore è morto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 novembre 2020)è in lutto:Dona causa di un arresto cardiocircolatorio non ce l’ha fatta. A darne il triste annuncio la Parrocchia San Valentino, di cui DonFabiani era stato fondatore. Le sue condizioni di salute negli ultimi mesi erano diventate critiche: ieri l’intervento chirurgico che sembrava essere andato a buon fine, e questa mattina la terribile notizia della sua scomparsa. “Carissimi fratelli e sorelle, il nostro amato, don, è entrato in quella Vita per la quale ha donato tutto se stesso nel suo pellegrinaggio terreno. Purtroppo c’è stato un arresto cardiocircolatorio che ne ha comportato il decesso. È una notizia che ci lascia attoniti, ma che accogliamo nella fede di chi sa che non saremo lasciati orfani perché continuerà ad intercedere per ...