Arteta | “Mi dispiace tenere fuori un giocatore come Ozil”

(Di venerdì 20 novembre 2020) Il tecnico dell'Arsenal, Mikel, ha commentato a beIN Sports il perchè dell'esclusione di Mesut Ozil dalle liste della Premier e dell'Europa League. Il tecnico spagnolo ha così analizzato: "unOzilè una cosa che mi fa male perché non mi piace che undella mia squadra non abbia la possibilità di partecipare o competere e di dimostrare le proprie qualità, anche se Mesut non ha più nulla da dimostrare, è un grande campione. È triste e nessuno merita ciò. Se potrà essere reintegrato. Tutti possono e penso che da quando sono arrivato si è visto dov'erano alcuni giocatori e dove sono adesso. Abbiamo dato loro le opportunità e le hanno colte".