App Android e iOS Autovelox: ecco quelle disponibili per l’uso (Di giovedì 19 novembre 2020) Complice un numero di incidenti stradali sempre molto alto a causa dell’alta velocità, si rende necessario un utilizzo sempre più massiccio di Autovelox. Se prima erano visti spesso solo come un pretesto per multare e fare cassa, ora da questo mese di gennaio tutti i rilevatori di velocità mobili devono essere ben visibili e segnalati da un cartello e non essere più usati a sorpresa venendo nascosti a bordo strada senza preavviso. Nel caso ciò non accada, l’automobilista colpito dalla sanzione avrà la possibilità di fare ricorso e vincere la causa, rendendo così inutile l’intervento di un Autovelox non regolare. Dopo anni di proteste e un enorme numero di multe, si è arrivati dunque ad una svolta per certi versi storica in questo contesto. Segui Termometro Politico su Google News Spesso però, soprattutto chi viaggia per strade non conosciute, ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 19 novembre 2020) Complice un numero di incidenti stradali sempre molto alto a causa dell’alta velocità, si rende necessario un utilizzo sempre più massiccio di. Se prima erano visti spesso solo come un pretesto per multare e fare cassa, ora da questo mese di gennaio tutti i rilevatori di velocità mobili devono essere ben visibili e segnalati da un cartello e non essere più usati a sorpresa venendo nascosti a bordo strada senza preavviso. Nel caso ciò non accada, l’automobilista colpito dalla sanzione avrà la possibilità di fare ricorso e vincere la causa, rendendo così inutile l’intervento di unnon regolare. Dopo anni di proteste e un enorme numero di multe, si è arrivati dunque ad una svolta per certi versi storica in questo contesto. Segui Termometro Politico su Google News Spesso però, soprattutto chi viaggia per strade non conosciute, ...

RegioneLazio : Da oggi i drive-in possono essere prenotati anche tramite l'App SaluteLazio, sia per i sistemi Ios che Android. Per… - MeglioCucina : Selezione ricette 'pecorino & olive' by app megliocucina. ?????????? SCARICA la nuova l'APP Android: ??… - MeglioCucina : Selezione ricette 'pecorino & spaghetti' by app megliocucina. ?????????? SCARICA la nuova l'APP Android: ??… - MeglioCucina : Selezione ricette 'mascarpone & cannella' by app megliocucina. ?????????? SCARICA la nuova l'APP Android: ??… - MeglioCucina : Selezione ricette 'pannafresca & zucchine' by app megliocucina. ?????????? SCARICA la nuova l'APP Android: ??… -

Ultime Notizie dalla rete : App Android Netflix, in arrivo sull'app Android un'interessante funzione: ecco di cosa si tratta Everyeye Tech L’app Messenger Kids è in riprogettazione per allinearsi a Messenger

Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...

Google Fit, tutte le novità in arrivo su Android, iOS e Wear OS

È in distribuzione un nuovo e consistente aggiornamento per le varianti Android e iOS di Google Fit ... Ricevi dati relativi al sonno più dettagliati, incluse le fasi del sonno, da app di terze parti ...

Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...È in distribuzione un nuovo e consistente aggiornamento per le varianti Android e iOS di Google Fit ... Ricevi dati relativi al sonno più dettagliati, incluse le fasi del sonno, da app di terze parti ...