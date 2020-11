(Di giovedì 19 novembre 2020) (ANSA) - NEW YORK, 19 NOV - Laeconomica mondiale potrebberecon il nuovo balzo dei casi di Covid-10. "L'incertezza e isono". Lo afferma il Fmi in vista del ...

fisco24_info : Allarme Fmi, ripresa perde slancio, rischi molto alti: Evitare un ritiro prematuro degli stimoli all'economia - iconanews : Allarme Fmi, ripresa perde slancio, rischi molto alti -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Fmi

La Prealpina

La ripresa economica mondiale potrebbe perdere slancio con il nuovo balzo dei casi di Covid-10. "L'incertezza e i rischi sono molto alti". Lo afferma il Fmi in vista del G20 del fine settimana organiz ...Sistema pensioni verso il dissesto senza interventi sulla spesa. Per l’Inps, al momento non c’è da temere, ma la pandemia imporrà tagli pesanti.