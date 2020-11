Traffico Roma del 18-11-2020 ore 09:30 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione sulla Stefano Baiocchi nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare mentre sul tratto Urbano della Roma L’Aquila restano code da fortuna c’ho il bivio per la tangenziale est tangenziale code all’uscita Ponte delle Valli e lo svincolo Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico abbiamo code anche verso San Giovanni all’altezza dell’uscita Verano Porta Maggiore rallentamenti e code sulla Cassia tra la Storta la Giustiniana Tomba di Nerone mentre sulla Flaminia Ci sono code tra Labaro il bivio di Tor di Quinto sulla Salaria attenzione code tra il raccordo è Villa Spada naturalmente verso il centro in questo caso si tratta di lavori tra l’altro comportano La deviazione per il Traffico sul cavalcavia della motorizzazione civile questi lavori proseguiranno ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 18 novembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sulla Stefano Baiocchi nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare mentre sul tratto Urbano dellaL’Aquila restano code da fortuna c’ho il bivio per la tangenziale est tangenziale code all’uscita Ponte delle Valli e lo svincolo Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico abbiamo code anche verso San Giovanni all’altezza dell’uscita Verano Porta Maggiore rallentamenti e code sulla Cassia tra la Storta la Giustiniana Tomba di Nerone mentre sulla Flaminia Ci sono code tra Labaro il bivio di Tor di Quinto sulla Salaria attenzione code tra il raccordo è Villa Spada naturalmente verso il centro in questo caso si tratta di lavori tra l’altro comportano La deviazione per ilsul cavalcavia della motorizzazione civile questi lavori proseguiranno ...

LuceverdeRoma : [AGG] ?#Roma- A24 Tratto urbano #incidente RISOLTO Traffico tornato regolare #Luceverde - muffin_ba : @anydaydude A me è toccata la Tiburtina invece. Buon traffico de Roma?? - astralmobilita : ??? #A24 #TrattoUrbano #incidente risolto, traffico scorrevole. @WazeLazio @Emergenza24 @News_24it @romatoday… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2020 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - PLRomaCapitale : #Roma - Via Antonino Giuffrè - traffico rallentato causa #incidente altezza Via di Trigoria -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 18-11-2020 ore 08:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Anguillara Sabazia, cede una ringhiera e cade addosso a un bambino che resta illeso

Clicca e condividi l'articoloUn problema segnalato tante volte dai residenti al Comune e rimasto sempre inascoltato. Il nuovo Sindaco appresa la notizia ordina la rimessa in sicurezza del sito ANGUILL ...

Covid a Roma, i divieti fermano le auto: a casa 4 romani su dieci

I romani a casa per il rispetto delle ultime rigide regole sanitarie. Con le strade che, ordinanza dopo ordinanza, si svuotano. E non c'è solo il colpo d'occhio a confermare quanto ...

Clicca e condividi l'articoloUn problema segnalato tante volte dai residenti al Comune e rimasto sempre inascoltato. Il nuovo Sindaco appresa la notizia ordina la rimessa in sicurezza del sito ANGUILL ...I romani a casa per il rispetto delle ultime rigide regole sanitarie. Con le strade che, ordinanza dopo ordinanza, si svuotano. E non c'è solo il colpo d'occhio a confermare quanto ...