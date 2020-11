Stop ai tamponi rapidi in farmacia, la Regione Lazio blocca il servizio (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il test è stato talmente “rapido” che l'hanno fatto durare il solo spazio di un giorno: “si comunica espresso diniego all'avvio in autonomia di tale attività”. Così la Direzione Regionale Salute ha dato esito “negativo” all'esecuzione dei test diagnostici rapidi per Covid-19 nelle Farmacie Igea di Roma che lunedì scorso hanno dato “corso all'accordo che la stessa Regione Lazio ha sottoscritto con Federfarma. Noi ci siamo subito attrezzati e invece ci hanno fermato subito”, allarga le braccia la dottoressa Maria Catena Ingria, da oggi costretta a sospendere l'esecuzione dei test. Ma l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, ha appena annunciato che “le farmacie del Lazio stanno partendo con i test rapidi ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il test è stato talmente “rapido” che l'hanno fatto durare il solo spazio di un giorno: “si comunica espresso diniego all'avvio in autonomia di tale attività”. Così la Direzione Regionale Salute ha dato esito “negativo” all'esecuzione dei test diagnosticiper Covid-19 nelle Farmacie Igea di Roma che lunedì scorso hanno dato “corso all'accordo che la stessaha sottoscritto con Federfarma. Noi ci siamo subito attrezzati e invece ci hanno fermato subito”, allarga le braccia la dottoressa Maria Catena Ingria, da oggi costretta a sospendere l'esecuzione dei test. Ma l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, ha appena annunciato che “le farmacie delstanno partendo con i test...

