Stati Uniti, Trump licenzia responsabile cybersecurity (Di mercoledì 18 novembre 2020) Stati Uniti, Trump ha deciso di licenziare il responsabile per la cybersecurity colpevole di continuare a sostenere la regolarità delle elezioni Usa. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di licenziare Chris Krebs, responsabile per la cybersicurezza. Il motivo lo ha spiegato lo stesso tycoon alla popolazione con un tweet: "Le recenti dichiarazioni … L'articolo proviene da Inews.it.

