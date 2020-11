Si viola il segreto d’ufficio se si forniscono ai genitori informazioni su altri alunni (Di mercoledì 18 novembre 2020) La scuola è una comunità, ma una comunità con le sue regole, ci sono paletti che devono essere rispettati e tra questi la riservatezza. Raccontare o confermare fatti o informazioni che possano interessare gli studenti, ad estranei, può esporre a rischio di sanzioni disciplinari. L'articolo Si viola il segreto d’ufficio se si forniscono ai genitori informazioni su altri alunni . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 18 novembre 2020) La scuola è una comunità, ma una comunità con le sue regole, ci sono paletti che devono essere rispettati e tra questi la riservatezza. Raccontare o confermare fatti oche possano interessare gli studenti, ad estranei, può esporre a rischio di sanzioni disciplinari. L'articolo Siild’ufficio se siaisu

mauriziogabrie4 : Come non si può ' chiamare sacerdote chi e' pedofilo o viola il segreto professionale o ruba grosse somme di dena… - WCostituzione : @B_E_Lab @Viola_mg Già, quelli che magari ti dicono che il segreto della loro lunga vita è non andare mai dal medic… - KCrossGaming : E finalmente l’ho preso anche io: il pet segreto Murloc viola Glimmr (in italiano Brilluc) Carino vero? Beh... dici… -

Ultime Notizie dalla rete : viola segreto Eyeliner - il segreto del trucco Ottopagine Lazio, caos tamponi tra notizie vere e false Avv. Afeltra: “Chi ha messo in giro tutto questo? La fonte dell’Ansa, come minimo, ha...

Il caso Lazio non finisce qui. L'Ansa annuncia parte dei risultati della perizia della Procura di Avellino, ma Gazzett.it non è dello stesso avviso.

È di Nuoro l’hacker etico, protegge i segreti della rete

NUORO. Delle falle nei sistemi informatici che consentono agli hacker di violare dati e identità conosce ogni segreto. Ed è capace di neutralizzarli per garantire la sicurezza di organizzazioni e pers ...

Il caso Lazio non finisce qui. L'Ansa annuncia parte dei risultati della perizia della Procura di Avellino, ma Gazzett.it non è dello stesso avviso.NUORO. Delle falle nei sistemi informatici che consentono agli hacker di violare dati e identità conosce ogni segreto. Ed è capace di neutralizzarli per garantire la sicurezza di organizzazioni e pers ...