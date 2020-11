(Di mercoledì 18 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Non ci impicchiamo ai, che è una tecnicalità. Ci. Non daremo tregua alla maggioranza, chiederemo con forza che almeno alcune delle nostre ...

iconanews : Manovra: Gelmini, contenuti ci interessano più di relatori -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Gelmini

Icona News

"Non ci impicchiamo ai relatori, che è una tecnicalità. Ci interessano i contenuti. Non daremo tregua alla maggioranza, chiederemo con forza che almeno alcune delle nostre proposte abbiano un accoglim ...Scontro con Lega e Fratelli d’Italia nel vertice sulla manovra economica. Salvini: “Ci vuole un’uscita pubblica per prendere le distanze da ...