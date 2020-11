La temperatura in Africa più alta del pianeta

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 19 novembre 2020) L’intensificarsi di eventi meteorologici estremi sempre più devastanti – come ondate di calore, inondazioni e pesanti piogge – in molte zone dell’sta minacciando gravemente la salute umana, la sicurezza alimentare, la pace e la biodiversità del continente. È quanto emerso da «Weathering the Storm: Extreme Weather and Climate Change in», nuovo studio pubblicato da Greenpeacee dall’unità scientifica di Greenpeace. Il rapporto esplora il legame tra eventi meteorologici estremi e cambiamenti climatici in, e presenta dati … Continua L'articolo proviene da il manifesto.