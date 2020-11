InFame | Ambra Angiolini si mette a nudo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Ne aveva già parlato qualche anno fa, di quel disturbo alimentare che ha influenzato la sua vita per anni. Lo fa peròndosi a, con parole che restano indelebili su carta. Scrive tuttonel suo, il suo primo libro nel quale racconta con una chiave volutamente ironica, quello che è da sempre il suo rapporto con il cibo. Chiamiamo poi le cose come stanno:parla della malattia, la bulimia, che troppo spesso non viene considerata tale mentre si dovrebbe trovare il coraggio di chiedere aiuto, di parlarne, di capire che c’è una mano da tendere verso qualcuno che possa aiutare chi non sta bene. E forsesceglie di raccontare la sua lotta contro l’che per anni ha divorato la sua anima. Un ...