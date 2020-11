Inaugurazione dell’anno accademico a Udine: per la prima volta online per l’epidemia (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nell”??era della pandemia, l”??università di Udine analizza i scenari futuri focalizzando l”??attenzione su tematiche interdisciplinari caratterizzanti, legate alle esigenze della società, alla evoluzione dei mestieri e a richieste di professionalità emergenti. Le aree trasversali di potenziale sviluppo ad ora individuate sono: Active aging, Intelligenza artificiale, Digital humanities, Sostenibilità ed economia circolare, Interculturalità e Governance, welfare e pubblica amministrazione (enti sovranazionali; social innovation). Il magnifico rettore dell”??ateneo friulano, Roberto Pinton, nel corso dell”??Inaugurazione dell”??anno accademico in corso, per la prima volta online, a palazzo Antonini-Maseri, ha illustrato il percorso non senza ringraziare i padri fondatori ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nell”??era della pandemia, l”??università dianalizza i scenari futuri focalizzando l”??attenzione su tematiche interdisciplinari caratterizzanti, legate alle esigenze della società, alla evoluzione dei mestieri e a richieste di professionalità emergenti. Le aree trasversali di potenziale sviluppo ad ora individuate sono: Active aging, Intelligenza artificiale, Digital humanities, Sostenibilità ed economia circolare, Interculturalità e Governance, welfare e pubblica amministrazione (enti sovranazionali; social innovation). Il magnifico rettore dell”??ateneo friulano, Roberto Pinton, nel corso dell”??dell”??annoin corso, per la, a palazzo Antonini-Maseri, ha illustrato il percorso non senza ringraziare i padri fondatori ...

