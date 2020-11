Fabregas | “Voglio giocare altri 3 o 4 anni Mourinho è il mister che mi ha ispirato di più”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 novembre 2020) “Vorreitre o quattroe perché no, mi piacerebbe provare una nuova avventura.e Guardiola?è stato l’allenatore che mi hadi più quando ho lasciato il Barça. Oggi continuo a sentirmi con lui e lo considero un amico, mi ha aiutato molto all’epoca e forse ho disputato una delle mie stagioni migliori. Con Pep, invece, non ci siamo più parlati. Ci sono cose che sono successe di cui non posso parlare. Riconosco che era il mio idolo, forse è la persona da cui ho imparato di più, da giocatore e poi da allenatore”. Lo ha dichiarato Cesc, attuale centrocampista del Monaco, in merito alla sua carriera e a delle figure che hanno avuto un forte impatto nella sua vita da calciatore. “Ex compagni? Sono in contatto soprattutto ...