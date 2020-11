Enna: terremoto di magnitudo 3.4 nella notte (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata in provincia di Enna la scorsa notte. La terra ha tremato nel nord est della Sicilia alle 3:06 secondo quanto ha rilevato l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). L’epicentro del sisma è stato individuato a 9 chilometri da Troina e l’ipocentro a 38 chilometri di profondità. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. (in aggiornamento) Leggi su blogo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una scossa didi3.4 è stata registrata in provincia dila scorsa. La terra ha tremato nel nord est della Sicilia alle 3:06 secondo quanto ha rilevato l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). L’epicentro del sisma è stato individuato a 9 chilometri da Troina e l’ipocentro a 38 chilometri di profondità. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. (in aggiornamento)

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Terremoto #Sicilia: scosse nella notte, la più forte di 3.4: epicentro in provincia di #Enna - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Terremoto #Sicilia: scosse nella notte, la più forte di 3.4: epicentro in provincia di #Enna - NuovoSud : Terremoto di magnitudo 3.4 nell'Ennese: epicentro a Troina - Affaritaliani : Terremoto Sicilia, scossa di magnitudo 3.4 in provincia di Enna - Affaritaliani : Terremoto, Sicilia: scosse di magnitudo 3.4 nella notte in provincia di Enna -