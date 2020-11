Diversi problemi Cisco Webex il 18 novembre, non funzionano link lezioni e riunioni (Di mercoledì 18 novembre 2020) Questo mercoledì 18 novembre si sta caratterizzando per un numero non trascurabile di problemi Cisco Webex, oramai dalla tarda mattinata di oggi. Le difficoltà risiedono soprattutto nel mancato funzionamento dei link che portano alle riunioni virtuali di ufficio oppure a videolezioni tra professori e studenti. Un’anomalia non da poco dunque ma che, per fortuna, non sembra interessare proprio tutti gli utenti che usufruiscono della piattaforma. La piattaforma Webex sviluppata appunto da Cisco, per chi non lo sapesse, è diventata incredibilmente utile negli ultimi tempi per favorire incontri a distanza di diverso tipo. Prima di tutto, il servizio è molto utilizzato in ambito educativo per la DAD ma sono anche molte le aziende oppure ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) Questo mercoledì 18si sta caratterizzando per un numero non trascurabile di, oramai dalla tarda mattinata di oggi. Le difficoltà risiedono soprattutto nel mancato funzionamento deiche portano allevirtuali di ufficio oppure a videotra professori e studenti. Un’anomalia non da poco dunque ma che, per fortuna, non sembra interessare proprio tutti gli utenti che usufruiscono della piattaforma. La piattaformasviluppata appunto da, per chi non lo sapesse, è diventata incredibilmente utile negli ultimi tempi per favorire incontri a distanza di diverso tipo. Prima di tutto, il servizio è molto utilizzato in ambito educativo per la DAD ma sono anche molte le aziende oppure ...

