Da Bruxelles primo semaforo verde alla legge di bilancio italiana: “è in linea con raccomandazioni” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il documento programmatico di bilancio (Dpb) italiano, ossia lo schema con i principali obiettivi e indicatori della legge bilancio che tutti i paesi euro inviano a Bruxelles entro il 15 ottobre per una preventiva valutazione, ottiene un sostanziale via libera seppur con qualche riserva. Con i vincoli di bilancio sospesi a causa dell’emergenza sanitaria i margini del resto sono più larghi. La commissione Ue scrive che il progetto progetto di manovra “è in linea con le raccomandazioni” adottate dal Consiglio il 20 luglio, e “molte delle misure stanno sostenendo l’attività economica di fronte ad una considerevole incertezza. Ma, puntualizza la commissione, alcune misure non sembrano temporanee o finanziate da misure di copertura”. Stessa conclusione anche i documenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il documento programmatico di(Dpb) italiano, ossia lo schema con i principali obiettivi e indicatori dellache tutti i paesi euro inviano aentro il 15 ottobre per una preventiva valutazione, ottiene un sostanziale via libera seppur con qualche riserva. Con i vincoli disospesi a causa dell’emergenza sanitaria i margini del resto sono più larghi. La commissione Ue scrive che il progetto progetto di manovra “è incon leadottate dal Consiglio il 20 luglio, e “molte delle misure stanno sostenendo l’attività economica di fronte ad una considerevole incertezza. Ma, puntualizza la commissione, alcune misure non sembrano temporanee o finanziate da misure di copertura”. Stessa conclusione anche i documenti ...

(ANSA) – BRUXELLES, 18 NOV – La bozza italiana di documento programmatico di bilancio (Dpb) "è in linea con le raccomandazioni" adottate dal Consiglio il 20 luglio, e "molte delle misure stanno sosten ...

Recovery: accordo su React-Eu, per l'Italia 13,5 miliardi

BRUXELLES - Accordo raggiunto tra i negoziatori di Consiglio ed Europarlamento su REACT-EU, la mobilitazione straordinaria da 47,5 miliardi di euro nei prossimi due anni per rispondere all'emergenza p ...

