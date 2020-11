Confessione choc di Vasco Rossi | Vi dico a cosa sono sopravvissuto

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Carlo Lanna In una lettera pubblicata su Vanity Fair,si racconta rivelando diversi retroscena sulla sua vita e sulla sua carriera È un vero e proprio idolo della musica di ieri e di oggi. A 68 anniancora non ha smesso di cantare e di far emozionare il pubblico, confermandosi come un artista duro, forte, spregiudicato e dal grande appeal. Lui si definisce un "" dato che nel corso della sua "vita spericolata" ha avuto diversi problemi da affrontare. E, senza peli sulla lingua, snocciola il suo presente, il suo passato e il suo futuro in una lettera pubblicata su Vanity Fair. L’ultimo numero del mese di novembre sarà diretto da Cesare Cremonini e, il cantautore bolognese, affida al Blasco alcune pagine del settimanale per raccontare il suo vissuto tra ...