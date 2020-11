Con 731 morti in un giorno per COVID (uno ogni 2 minuti) Salvini si lamenta del Natale a rischio (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Mangiamo gli agnolotti via Skype”: fa la battutona Mario Giordano a Fuori dal Coro per introdurre la domanda a Salvini sul problema del Natale a rischio. La cosa divertente è che il leader della Lega che in questi mesi ha suggerito farmaci come l’idrossiclorochina o cure come il plasma iperimmune, ha minimizzato l’importanza dell’utilizzo della mascherina, ha strizzato l’occhio a chi continuava a dire che il virus era morto, insomma ha oltrepassato più volte i confini di quella che dovrebbe essere la sua competenza come politico esordisce con “Il pasticciere faccia il pasticciere” per criticare il professor Galli che aveva esortato a minimizzare gli acquisti natalizi nei negozi facendo i regali su internet. “A quale titolo”, si chiede Salvini ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Mangiamo gli agnolotti via Skype”: fa la battutona Mario Giordano a Fuori dal Coro per introdurre la domanda asul problema del. La cosa divertente è che il leader della Lega che in questi mesi ha suggerito farmaci come l’idrossiclorochina o cure come il plasma iperimmune, ha minimizzato l’importanza dell’utilizzo della mascherina, ha strizzato l’occhio a chi continuava a dire che il virus era morto, insomma ha oltrepassato più volte i confini di quella che dovrebbe essere la sua competenza come politico esordisce con “Il pasticciere faccia il pasticciere” per criticare il professor Galli che aveva esortato a minimizzare gli acquisti natalizi nei negozi facendo i regali su internet. “A quale titolo”, si chiede...

