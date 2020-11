Bosnia-Italia, la Rai non manda inviati a Sarajevo. Antinelli: “Una situazione così solo col Covid” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Non solo la possibilità di approdare per la prima volta alla fase finale di Nations League. Bosnia-Italia avrà un altro valore storico, quello legato all’assenza di inviati di Rai Sport che non ha consentito la trasferta a Sarajevo ai giornalisti. Tra questi anche il bordocampista per eccellenza degli azzurri, Alessandro Antinelli. “Non possiamo essere lì a causa dell’emergenza Covid – ha raccontato Antinelli ai microfoni di Giornalettismo -: non siamo potuti partire con il charter della Nazionale, perché i calciatori sono nella loro ‘bolla’. L’aspetto più complesso sarebbe stato rispettare le regole d’ingaggio al rientro: con il tampone a Sarajevo ci sarebbero voluti 15 giorni di isolamento obbligatori. Al momento, poi, è particolarmente complesso ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nonla possibilità di approdare per la prima volta alla fase finale di Nations League.avrà un altro valore storico, quello legato all’assenza didi Rai Sport che non ha consentito la trasferta aai giornalisti. Tra questi anche il bordocampista per eccellenza degli azzurri, Alessandro. “Non possiamo essere lì a causa dell’emergenza Covid – ha raccontatoai microfoni di Giornalettismo -: non siamo potuti partire con il charter della Nazionale, perché i calciatori sono nella loro ‘bolla’. L’aspetto più complesso sarebbe stato rispettare le regole d’ingaggio al rientro: con il tampone aci sarebbero voluti 15 giorni di isolamento obbligatori. Al momento, poi, è particolarmente complesso ...

