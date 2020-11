Barbara D’Urso | la Vip scoppia in lacrime per Paolo Brosio | la confessione

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 18 novembre 2020) E’ terminata poco fa una nuova puntata di Pomeriggio 5. Nella seconda parte della trasmissioneha voluto parlare di gossip con i suoi tanti ospiti, tra i quali anche Sarah Altobello in collegamento da casa sua. E nel momento in cui la conduttrice le ha dato la parola si è mostrata affranta (anche se a dire il vero in pochi ci hanno creduto) perchè ha saputo del fidanzamento dicon una ragazza di soli 22 anni: “Sono molto affranta…Ho sentito una notizia in questo periodo che è stata come una doppia coltellata al cuore…Ci tenevo tanto a una persona e ho saputo che non è più libera…Piano piano smaltirò…” E i presenti in studio sonoti immediatamente a ridere. Pomeriggio 5,a Sarah Altobello: “Non sei ...