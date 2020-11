Australian Open 2021 | c’è il rischio di un posticipo per la pandemia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Non ci sono buone nuove dall’Australia, in merito all’organizzazione dei tornei di tennis previsti a gennaio, tra cui anche gli. Le motivazioni, come si può intuire, sono strettamente connesse all’emergenza sanitaria. Ebbene, stando a quanto riportano le cronache, la Federazionea, l’ATP e anche la WTA avevano negoziato con le autorità del Paese per mantenere la programmazione originaria e permettere ai giocatori di recarsi in Australia durante il mese di dicembre, per poi effettuare i 15 giorni di quarantena e poter andare andare in campo. Il Governoo, però, ha fatto sapere che non accetterà giocatori sul suoloo prima dell’inizio di gennaio. E quindi? Se questo fosse ...