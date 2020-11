Alberto Genovese ai pm: 'Stupro a una 18enne? Se l'ho fatto è stata colpa della droga' (Di mercoledì 18 novembre 2020) Leggi anche > Genovese, ex re delle start up ed ex ad di Facile.it (azienda che ha lasciato nel 2014 e dove attualmente non ricopre più alcun ruolo, è stato ascoltato dal pm Rosaria Stagnaro e dal ... Leggi su leggo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Leggi anche >, ex re delle start up ed ex ad di Facile.it (azienda che ha lasciato nel 2014 e dove attualmente non ricopre più alcun ruolo, è stato ascoltato dal pm Rosaria Stagnaro e dal ...

stanzaselvaggia : “Bimba mia, tu in quella camera ci sei entrata con le tue gambe”. L’intervista al migliore amico di Alberto Genoves… - stanzaselvaggia : L’amico di Genovese scappato a Bali e i messaggi di solidarietà di quei 40enni fessi che vivono aspettando il sabat… - Agenzia_Ansa : Anche l'etoile della Scala Roberto #Bolle chiamò la Polizia per il frastuono che veniva dall'appartamento in cui l'… - moonlightneva : RT @femmefleurie: Un uomo ha drogato, violentato e legato per piu di 10 ore una ragazza nella sua stanza, con complici bodyguard. L'ha viol… - nemboc : RT @janavel7: Ma guarda , guarda, guarda chi spunta nella storiaccia del violentatore cocainomane di Milano Genovese e il collegamento con… -