Stasera in tv | Ma cosa ci dice il cervello su Canale 5

Cast e personaggi Paola Cortellesi: Giovanna Salvatori Stefano Fresi: Roberto Desideri Tomas Arana: Eden Bauen Teco Celio: Gerard Colasante Remo Girone: Comandante D'Alessandro Vinicio Marchioni: Marco Lucia Mascino: Francesca Ricky Memphis: Dario Carocci Paola Minaccioni: Anita Ruggiero Alessandro Roja: Claudio, il manager Giampaolo Morelli: Enrico Claudia Pandolfi: Tamara Emanuele Armani: Edoardo Grazioli Carla Signoris: Agata Chiara Luzzi: Martina Paolo Antonini: Carrara Marco Pancrazi: Iacobelli La trama Giovanna (Paola Cortellesi) è una donna dimessa, addirittura noiosa, che si divide tra il lavoro al Ministero e gli impegni scolastici di sua figlia Martina. Dietro questa scialba facciata, Giovanna in realtà è un agente segreto, impegnato in pericolosissime missioni internazionali. In occasione di una rimpatriata tra vecchi compagni di liceo, i gloriosi ...

Paola Cortellesi torna a collaborare con il regista e consorte Riccardo Milani per Cosa ci dice il cervello, pellicola che arriva dopo il successo di Come un gatto in tangenziale, di cui Milani e ...

Matrimonio a prima vista Italia 2020 il gran finale: stasera si decide

Matrimonio a prima vista Italia 2020 ultima puntata: ecco cosa succederà alle tre coppie protagoniste tra divorzio e conferma del matrimonio ...

Matrimonio a prima vista Italia 2020 ultima puntata: ecco cosa succederà alle tre coppie protagoniste tra divorzio e conferma del matrimonio ...