Scuole aperte in Campania, rivolta delle mamme: “Assurdo, i nostri figli non andranno” (Di martedì 17 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo la protesta delle mamme “no dad”, arriva quella delle mamme “sì dad”. La notizia della riapertura delle Scuole in Campania il prossimo 24 novembre, seppure limitata alla scuola dell’infanzia e alla prima elementare, ha letteralmente inferocito migliaia di mamme della Campania, che non hanno alcuna intenzione di mandare i figli a scuola in piena pandemia. Combattono la loro battaglia all’insegna dell’hashtag #24novembreScuolechiuseinCampania, e hanno creato un gruppo Facebook che si chiama “TUTELIAMO I nostri figli Scuole CHIUSE IN ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo la protesta“no dad”, arriva quella“sì dad”. La notizia della riaperturainil prossimo 24 novembre, seppure limitata alla scuola dell’infanzia e alla prima elementare, ha letteralmente inferocito migliaia didella, che non hanno alcuna intenzione di mandare ia scuola in piena pandemia. Combattono la loro battaglia all’insegna dell’hashtag #24novembrechiusein, e hanno creato un gruppo Facebook che si chiama “TUTELIAMO ICHIUSE IN ...

ilfoglio_it : Scuole aperte whatever it takes. E brava Azzolina, chi l'avrebbe mai detto? Giusto ripartire da qui. Un ministro pu… - petergomezblog : Abruzzo, il governatore Marsilio (FdI) decide di mettere la Regione in zona rossa. Lezioni online dalla seconda med… - PetrazzuoloF : RT @SimonaMalpezzi: Oggi è la #giornatainternazionaledellostudente La più difficile da quando si celebra. Il Covid, infatti, ha interrotto… - StampaAosta : Covid: le scuole restano aperte, ma massiccio screening con tamponi sugli insegnanti - GioMarotta77 : RT @ilfoglio_it: Seppure con molti problemi, la scuola italiana in questi mesi è riuscita sorprendentemente a tirare fuori il meglio degli… -