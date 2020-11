Quel gesto d'amore di Gianluca Vialli (Di martedì 17 novembre 2020) Quando in un momento di non partita vedi Gianluca Vialli baciare un pallone qualunque di un incontro di calcio non qualunque, Italia-Polonia valida per il nuovo trofeo che si è inventata l’Europa, la Nations League, pensi che il Dio delle piccole cose esista davvero. Poteva nemmeno essere visto e infatti lì per lì nessuno se n’è accorto, se non l’operatore tv che poi ha concesso al telecronista il ralenty. In Quel gesto c’è tutta la vita ritrovata, l’essenza della gioia su un campo da calcio, la bellezza di esserci, il sapore complessivo di sé, la terra e l’erba incontrata da bambino e che hanno accompagnato Vialli per sempre. L’odore del campo, il pallone che è tutto e nulla, da prendere a calci e imbastirci poi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 17 novembre 2020) Quando in un momento di non partita vedibaciare un pallone qualunque di un incontro di calcio non qualunque, Italia-Polonia valida per il nuovo trofeo che si è inventata l’Europa, la Nations League, pensi che il Dio delle piccole cose esista davvero. Poteva nemmeno essere visto e infatti lì per lì nessuno se n’è accorto, se non l’operatore tv che poi ha concesso al telecronista il ralenty. Inc’è tutta la vita ritrovata, l’essenza della gioia su un campo da calcio, la bellezza di esserci, il sapore complessivo di sé, la terra e l’erba incontrata da bambino e che hanno accompagnatoper sempre. L’odore del campo, il pallone che è tutto e nulla, da prendere a calci e imbastirci poi ...

