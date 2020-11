PA | sindacati proclamano sciopero il 9 dicembre

Leggi su quifinanza

(Di martedì 17 novembre 2020) (Teleborsa) – Dopo giorni di scontro con il ministro per la PA Fabiana Dadone, iconfermano lonei settori pubblici per il prossimo 9. “Preso atto dell’esito del confronto tra Governo e le Confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, in mancanza delle necessarie risorse per lavorare in sicurezza, per avviare una vasta programmazione occupazionale e di stabilizzazione del precariato e per il finanziamento dei rinnovi Ccnl Sanità Pubblica, Funzioni Locali e Funzioni Centrali, le categorie Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa – annunciano in una nota i segretari generali delle categorie della funzione pubblica di Cgil, Cisl, Uil, Serena Sorrentino, Maurizio Petriccioli, Michelangelo Librandi, Nicola Turco –lonazionale di ...