‘Gf Vip 5’ | Alfonso Signorini svela qualche succosa anticipazione sul nuovo concorrente che entrerà in Casa per Tommaso Zorzi!

Un nuovo ingresso sta per arrivare nella Casa del Gf Vip 5. A svelarlo, direttamente il conduttore Alfonso Signorini che da settimane aveva promesso a Tommaso Zorzi un nuovo concorrente alfa, tutto da conquistare. Di chi si tratta? Non ci è dato saperlo ancora, ma ecco quanto rivelato da Giornalettismo.com: È un gran bel ragazzo, compirà trent'anni a cavallo fra dicembre e gennaio, Tommaso non lo conosce personalmente, ma lo segue su Instagram. Tommaso riempie di like questa persona, ma non viene filato neanche di striscio. Sarà dunque felicissimo di vedere questa persona varcare la porta rossa.

