Dzeko, oggi test decisivo per esserci contro il Parma: spariti i sintomi da Covid (Di martedì 17 novembre 2020) oggi Edin Dzeko sosterrà il tampone decisivo per provare a esserci contro il Parma: il bosniaco sta bene, spariti i sintomi da Covid oggi sarà il giorno della verità per Edin Dzeko. Il bosniaco questa mattina si recherà a Trigoria per sottoporsi al tampone di controllo, dopo 11 giorni passati in quarantena da quando è risultato positivo al Covid-19 (6 novembre). Edin sta bene, i sintomi (pochi e mai troppo forti) sono spariti da qualche giorno e nella sua casa di Casal Palocco sta facendo il conto alla rovescia. Perché la voglia di giocare non se ...

