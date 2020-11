Dott. De Nicola avverte: “Osimhen rischia anche mesi di stop!” (Di martedì 17 novembre 2020) L’ex medico sociale del Napoli Alfonso De Nicola è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo De Nicola, Victor Osimhen potrebbe rischiare uno … L'articolo Dott. De Nicola avverte: “Osimhen rischia anche mesi di stop!” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 17 novembre 2020) L’ex medico sociale del Napoli Alfonso Deè intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo De, Victor Osimhen potrebbere uno … L'articolo. De: “Osimhendi stop!” proviene da ForzAzzurri.net.

