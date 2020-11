Black Friday 2020; stupisci e adotta o regala una piantina di canapa legale (Di martedì 17 novembre 2020) Supporta l’agricoltura sostenibile aderendo al progetto Justmary.fun e Biofarm Siete alla ricerca di un regalo green, vincente, sorprendente e alla portata di tutte le tasche? Uno lo abbiamo trovato; per il prossimo Black Friday oppure per Natale non serve fare altro che collegarsi al sito justmary.farm e regalare, adottandola, una pianta di canapa legale. Così facendo si entra in possesso di un prodotto di altissima qualità coltivato da piccoli agricoltori biologici selezionati in Italia. Il progetto In un momento così difficile per la nostra economia, Justmary.fun continua a creare nuove opportunità di crescita per chi opera nel settore agricolo e per tutta la filiera. Insieme a Biofarm, la prima comunità agricola digitale nata ... Leggi su romadailynews (Di martedì 17 novembre 2020) Supporta l’agricoltura sostenibile aderendo al progetto Justmary.fun e Biofarm Siete alla ricerca di un regalo green, vincente, sorprendente e alla portata di tutte le tasche? Uno lo abbiamo trovato; per il prossimooppure per Natale non serve fare altro che collegarsi al sito justmary.farm ere,ndola, una pianta di. Così facendo si entra in possesso di un prodotto di altissima qualità coltivato da piccoli agricoltori biologici selezionati in Italia. Il progetto In un momento così difficile per la nostra economia, Justmary.fun continua a creare nuove opportunità di crescita per chi opera nel settore agricolo e per tutta la filiera. Insieme a Biofarm, la prima comunità agricola digitale nata ...

