Baby Yoda ora è davvero nello Spazio (con Elon Musk) (Di martedì 17 novembre 2020) Baby Yoda ora è davvero nello Spazio. Il simpatico personaggio simbolo di Star Wars – The Mandalorian è appena arrivato alla stazione spaziale internazionale a bordo del «taxi» di Elon Musk: la capsula Resilience della missione SpaceX Crew-1. Leggi su vanityfair (Di martedì 17 novembre 2020) Baby Yoda ora è davvero nello Spazio. Il simpatico personaggio simbolo di Star Wars – The Mandalorian è appena arrivato alla stazione spaziale internazionale a bordo del «taxi» di Elon Musk: la capsula Resilience della missione SpaceX Crew-1.

